Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı
Hatay'da korkunç bir trafik kazası yaşandı. Bir motosiklet, dönüş yapmak istediği sırada otomobile ok gibi saplandı.
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet bir otomobile ok gibi saplandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı.
Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelerek sokağa dönmek isteyen otomobile ok gibi saplandı.
Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
