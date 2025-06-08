Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı.



Yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koray Sakaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.