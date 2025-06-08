Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Recep Y. idaresindeki otomobil, Koray Sakaroğlu'nun kullandığı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü - 1 Motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kazada sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı.

Yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koray Sakaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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