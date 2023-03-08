Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.



N.O. idaresindeki 07 HHV 59 plakalı otomobil, ​​​​​​​Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde Fahri Oğuz'un kullandığı 07 E 0172 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen motosikletteki Tevfik Oğuz olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Fahri Oğuz yaralandı.



Fahri Oğuz, gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.





Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

