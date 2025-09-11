Motosiklet, park etmeye çalışan araca çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park etmek için duran araca, motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir  otomobil park etmek için durduğu sırada, arkadan gelen Ahmet Selim Ç. yönetimindeki  motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

