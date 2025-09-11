Motosiklet, park etmeye çalışan araca çarptı

Kaza, Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil park etmek için durduğu sırada, arkadan gelen Ahmet Selim Ç. yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.