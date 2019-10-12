Suriye uyruklu Salih Elhüseyin'in kullandığı tescilsiz motosiklet, Kayseri-Niğde kara yolu Develi ilçesi yol ayrımı mevkisinde emniyet şeridinde lastik değişimi için duran Ali C. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.
Sürücü Elhüseyin ile motosiklette bulunan Suriye uyruklu Mahmud El İsa, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'de bir motosiklet, lastik değişimi için duran kamyonete çarptı. Kazada Suriye uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Salih Elhüseyin'in kullandığı tescilsiz motosiklet, Kayseri-Niğde kara yolu Develi ilçesi yol ayrımı mevkisinde emniyet şeridinde lastik değişimi için duran Ali C. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.