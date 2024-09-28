Motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü

Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzeri Söğütçük Mahallesi'nde meydana geldi.

Muğla istikametine seyir halindeki Abdullah Yeşilyiş (48) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampol devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeşilyiş'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğuldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.