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Motosiklet şarampole yuvarlandı: Bir ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde bir motosiklet şarampole yuvarlandı. Motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet şarampole yuvarlandı: Bir ölü

Eskiçine Mahallesi'nde Muharrem Y'nin kullandığı 48 AH 019 plakalı şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Muharrem Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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