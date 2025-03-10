Motosiklet şarampole yuvarlandı: Bir ölü

Eskiçine Mahallesi'nde Muharrem Y'nin kullandığı 48 AH 019 plakalı motosiklet şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Muharrem Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.