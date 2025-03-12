Motosiklet sürücüleri dikkat: Kural ihlallerinde cezalar katlanıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri "İstanbul Motobike Fuarı"nda açıkladı.

Hazırlanan düzenlemeyle cezalar yükseltiliyor. Taslak, Meclis'te onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Taslakta yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle...

DUR İHTARINA UYMAMA CEZASI

Mevcut halde 2 bin 167 lira olan dur ihtarına uymama cezası, yeni düzenlemeyle dur ihtarına uymayarak kaçma olarak 47 bin liraya çıkarılacak.

SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANIMI CEZASI

Mevcut durumda 18 bin 677 lira olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası aynı fiyattan devam edecek.

Ancak sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin lira ceza kesilecek.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇENLERİN 6. İHLALDE EHLİYETLERİ İPTAL



Hazırlanan taslağa göre, kırmızı ışıkta geçenlere yönelik ceza da artıyor.

Bu durumda para cezası her defasında artacak ve 6. ihlalde ise 80 bin lira ceza ile birlikte ehliyet iptal edilecek.

AKROBATİK HAREKETLERE 47 BİN LİRA CEZA

Akan trafikte yarış ve akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin lira ceza kesilecek.

KASK TAKMAMA CEZASI 1500 LİRAYA ÇIKIYOR

Kask takmama cezası 993 liradan 1500 liraya çıkarılacak. İkinci ihlalde bu ceza 3 bin lira, üçüncü ve daha fazlasında ise 9 bin liraya çıkacak.