Motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 42 araç ve sürücüsü denetlendi.



Bilecik-Eskişseih karayolu Tugay Kavşağı mevkiiinde yapılan denetim kapsamında 22 araç sürücüsüne toplamda 81 bin 71 TL trafik idari para cezası uygulandı.



Bir sürücüye yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, 2 sürücüye zorunlu mali trafik sigortasını yaptırmamak, 3 sürücüye sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, 8 sürücüye kask takmamak, 8 sürücüye ise diğer kanun maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı.

