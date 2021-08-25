Motosiklet sürücüsü demir yüklü kamyonun altında kaldı

Elazığ'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, ara sokağa girmek isteyen demir yüklü kamyonun altına girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü Serhat Emir hayatını kaybetti, arkasında bulunan Ferhat AKbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.