Motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Mustafa Akçiçek yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Akçiçek, devrilen motosikletten savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Akçiçek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Akçiçek’in cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Ereğli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.