Motosiklet sürücüsü kazaya karıştı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Musa Küçükkurt Caddesi'nde Y.A.'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Yaralanan sürücü Y.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
