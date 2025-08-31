Motosiklet sürücüsü kazaya karıştı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücüsü kazaya karıştı

'un Salıpazarı ilçesinde Musa Küçükkurt Caddesi'nde Y.A.'nın kullandığı , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Yaralanan sürücü Y.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

