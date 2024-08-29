Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, yabancı uyruklu çocuğa çarptı

Kaza, Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 20.30 sularında yaşandı.
Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde Güzeloba istikametine seyir halinde olan B.C. idaresindeki motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaptı.
Panelvan aracın kırmızı ışıkta durup beklediği anda hız kesmeyen motosiklet, yolun karşısından annesinin elinden tutarak yürümeye başlayan Hollanda doğumlu Mattias Dani Luka Smiet (6) isimli çocuğa çarptı.
Küçük çocuk, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken yardımına anne babası ve çevredeki vatandaşlar koştu.
Kaza sonrası, ihbar üzerine olay bölgesine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası gözaltına alının motosiklet sürücüsü B.C. serbest bırakıldı.
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