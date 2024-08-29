Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, yabancı uyruklu çocuğa çarptı

Antalya'da kırmızı ışıkta geçen motosikletli sürücü, yaya geçidini kullanan yayaların arasına daldı. Kazada ailesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Hollanda doğumlu Mattias Dani Luka Smiet yaralandı.

Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, yabancı uyruklu çocuğa çarptı

, 'nın Aksu ilçesinde dün saat 20.30 sularında yaşandı.

Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde Güzeloba istikametine seyir halinde olan B.C. idaresindeki , kırmızı ışık ihlali yaptı.

Panelvan aracın kırmızı ışıkta durup beklediği anda hız kesmeyen motosiklet, yolun karşısından annesinin elinden tutarak yürümeye başlayan Hollanda doğumlu Mattias Dani Luka Smiet (6) isimli çocuğa çarptı. 

Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, yabancı uyruklu çocuğa çarptı - 1

Küçük , çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken yardımına anne babası ve çevredeki vatandaşlar koştu.

sonrası, ihbar üzerine olay bölgesine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası gözaltına alının sürücüsü B.C. serbest bırakıldı.

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