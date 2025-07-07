Motosiklet sürücüsü öldü, yolcu ağır yaralı

Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, motosikletteki yolcu ise ağır yaralandı.

Motosiklet sürücüsü öldü, yolcu ağır yaralı
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'da Tufan Güler'in kullandığı , kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Tufan Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Ağır yaralanan Nazif C. ise hastaneye kaldırıldı.

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