Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Muhammet C. (33) yönetimindeki motosiklet, Ahsen sokaktan çıkan Sürücü Şemsedddin D. (41) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.