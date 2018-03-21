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Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Türkiye

Mersin'de 69 yaşındaki şehit annesi Havva Dağ, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçtığı belirlenen motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan şehit annesi Havva Dağ (69), motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1994 yılında Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi Havva Dağ (69), Anamur ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücü henüz belirlenemeyen bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dağ'ı Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit annesi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçtığı belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Dağ'ın cenazesi Karaçukur Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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