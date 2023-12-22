Motosiklet taksiye çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Vedat Akdağ Caddesi istikametine seyir halinde olan Onur S.’nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Muhammet B. (42) idaresindeki taksiye çarptı.

Devrilen motosikletten düşerek yola savrulan sürücü ile arkasındaki Hakan A. (34) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Motosiklet sürücüsü Onur S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, taksi sürücüsü Muhammet B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.