Motosiklet temizlik aracına çarptı. 2 kişi öldü
13.02.2026 04:09
Feci kazada 2 kişi öldü.
İstanbul'da, E-5 Karayolu'nda gece yarısı belediyeye ait temizlik aracına çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde E-5 (D-100) karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay gece saatlerinde karayolunun Bakırköy istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.