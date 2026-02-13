Motosiklet temizlik aracına çarptı. 2 kişi öldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde E-5 (D-100) karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde karayolunun Bakırköy istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.