Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü

Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Konya istikametinde ilerleyen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Metrelerce sürüklenirken, motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.