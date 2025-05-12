Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü

Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında Caddesi’nde meydana geldi. Konya istikametinde ilerleyen , sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Metrelerce sürüklenirken, motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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