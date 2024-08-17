Motosiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde sepetli motosikletiyle evine giderken virajı alamayıp uçuruma yuvarlanan sürücü, hayatını kaybetti.

Motosiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün Çüngüş ilçesi Yukarışeyhler Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında meydana geldi. Murat Yüce kontrolündeki sepetli motosiklet, virajı alamayıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yüce’yi ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırdı. Doktorların buradaki tüm müdahalesine rağmen Yüce, hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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