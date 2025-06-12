Motosiklet uygulama noktasına girdi: 4'ü polis 5 yaralı

Silivri'de polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet, yoldaki 2 otomobile çarparak uygulama noktasına savruldu.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. Uygulama noktasındaki polislerin durumu telsizden bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık ekibi ve takviye polis ekipleri geldi.

Kazada yaralanan 4 polis memuru ve ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ve çarptığı 2 otomobil çekiciler ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.