Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirdi

Erzincan'da bir kişi, motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Olay, Çağlayan Beldesi'ndeki Şelale Mahallesi yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şelale Mahallesi'nde bir süre arkadaşlarıyla birlikte kahvede oturan Mustafa Şenyurt, daha sonra motosikletine binerek ikamet ettiği Değirmenli köyüne dönmek için yola çıktı.

DURMAYA ÇALIŞTI

Yolda motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren Şenyurt, motosikleti durdurup yolun kenarına oturmaya çalıştığı esnada yere yığılarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.