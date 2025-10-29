Motosiklet üzerinde tartışma kazayla bitti: İki yaralı

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki motosikletin üzerinde tartıştan iki kişi kaza yaptı.

Kaza, Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde dün saat 17.00'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 MK 8397 plakalı motosiklet üzerinde bulunan iki kişi, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ARKADAN ÇARPTI

Tartışma sırasında sürücü önündeki 34 HD 1753 plakalı otomobili fark edemedi ve araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki iki kişi savrularak yola düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan şahıslar için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç ve motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.