Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir motosiklet yolcusu omzunda çocukla seyahat etti.



Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk Ortacami Mahallesi Yunusbey Sokak'ta görüntülendi.

Çocuğu motosiklet üzerinde omuzlarında taşıyan kadın, trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli bir duruma sebep oldu.

Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yetkililer, olası bir kazanın önüne geçmek için sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve güvenliği ön planda tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.