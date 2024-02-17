Motosiklet ve ATV çetesine operasyon: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değişik tarihlerde Bursa ve Yalova’dan çalınarak motor ve şase numaralarının kazınıp Vezirköprü ilçesinde satıldığı tespit edilen 13 adet motosiklet ve 4 adet ATV motoru yapılan operasyonla ele geçirdi.

Motosikletleri çaldığı tespit edilen Ü.Y. Bursa’da, S.Z. ise Vezirköprü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.