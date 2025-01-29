Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden T.Ş'nin kullandığı plakalı motosiklet, 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nden gelen M.İ'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü T.Ş. ambulansla Gölcük Necati Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki 2 yolcu ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yolun İzmit yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.