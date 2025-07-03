Motosiklet yarışı ölümle bitti: 18 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Reyhanlı yolunda trafikte yarış yapan 18 yaşındaki Hüseyin Bozok, seyir halindeki kamyonete çarptı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonete çarpan genç ağır yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç Bozok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.