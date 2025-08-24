Motosiklet, yaya geçidinden geçenlere çarptı

Ordu'da yaya geçidinden karşıya geçen anne ile kızına motosiklet çarptı.

Kaza, dün Fatsa'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğu nedeniyle duraksayan araçların arasından ilerleyen B.Y. (17) yönetimindeki 52 AFK 766 plakalı motosiklet, küçük yaştaki kızı ile birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Kader B.'ye (41) çarptı.

Çarpmanın ardından motosiklet, aynı yönde trafik yoğunluğundan dolayı duraklayan Tuncay T.'nin kullandığı 34 MGF 321 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.Y. ve yaya Kader B. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.