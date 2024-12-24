Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Furkan K. idaresindeki plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adliyesi yakınlarında yaya geçidinden geçmeye çalışan Sevgi Taş’a çarptı.

Meydana gelen kazada yaya Sevgi Taş ile motosiklet sürücüsü Furkan K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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