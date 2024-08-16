Motosiklet yolda bulunan levhaya çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Şükrü D., idaresindeki 02 ADP 605 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında geçtiği sırada yolda bulunan ‘Park edilemez' levhasını fark edemeyerek levhaya çarptı.



Motosikletin levhaya çarpmasıyla motosiklet sürücüsü Metin A., ile motosiklette bulunan Şükrü D., yolda savruldu. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Şükrü D., ile motosiklette bulunan Metin A., yaralandı.



Yaralı Metin A., yolda bulunan levhadan dolayı ilgililere tepki göstererek başka kazaların olmaması için levhanın kaldırılmasını istedi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

