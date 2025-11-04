Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kemalcan A’nın (19) kullandığı 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Fahrettin D’ye (37) çarptı.

Kazada, sürücü Kemalcan A. ve arkasındaki Adem S. (56) ile yaya Fahrettin D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.