Motosiklete arkadan çarptı: 2 ölü

Alaşehir-Kula kara yolu Baklacı Mahallesi mevkisinde Kula yönüne giden Mehmet Akdağ'ın kullandığı otomobil, iki çocuk babası Davut Eroğlu yönetimindeki sepetli motosiklete arkadan çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle Davut Eroğlu ile yanındaki eşi Ayşe Eroğlu yola savruldu.



İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Davut Eroğlu ve eşi Ayşe Eroğlu, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.



Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Akdağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

