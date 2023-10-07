Motosikleti devrilince tüfeği ateş alan avcı öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde, domuz avına giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu omzundaki av tüfeği ateş alan avcı kazaen vurularak hayatını kaybetti.

Motosikleti devrilince tüfeği ateş alan avcı öldü

Alınan bilgiye göre, domuz avına gitmek için Turanlar Mahallesi'nden yola çıkan Nuri Arkan'ın (32) kullandığı , Sarıova mevkiinde devrildi.

Bu sırada omzunda taşıdığı av tüfeği kazara ateş alan Arkan, başından vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Arkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arkan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki ön incelemenin ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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