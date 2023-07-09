Motosikleti ile denize uçtu

Beykoz Kanlıca sahilinde dün saat 19.00 sularında iki kişinin bulunduğu seyir halindeki motosiklet, kısa süreli yağan yağmurdan dolayı yerlerin ıslanmasıyla birlikte kayarak denize düştü.

Motosikletin arkasında bulunan yolcu, kaza esnasında kendisini son anda denize düşmekten kurtardı.

Sürücü ve motosiklet ise kazanın etkisiyle kayarak denize düştü.



Sürücü kendi çabasıyla denizden çıkmayı başarırken, kazanın ardından vatandaşlar sürücüye yardım etmek için olay yerine geldi.

Olayın ardından motosiklet sürücüsü ve yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

