Motosikletin arkasına bağladıkları köpeği sürükleyerek götürdüler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bekirbey Mahallesi'nde motosiklet üzerinde bulunan iki kişi, bir köpeği motosikletin arkasına bağlayarak zorla sürükledi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, motosiklet üzerinde bulunan kişilerin B.Ç. ve M.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheliler, kısa sürede gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla haklarında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan B.Ç. ve M.Ç., savcılığa sevk edildi.



Gaziantep Valiliği motosikletin arkasına bağladıkları köpeği zorla sürüklenmesi olayına ilişkin "gereği yapıldı" notu ile açıklama yaptı. Açıklamada, "23 Temmuz 2025 günü bir sosyal medya platformunda bir köpeğin motosiklet ile çekilerek götürülmesi görüntüsü ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarda; motosiklette bulunan iki kişinin kimlikleri tespit edilmiş, B.Ç ve M.Ç. isimli şahıslar yakalanmış, haklarında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılmış ve Savcılığa sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.