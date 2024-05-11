Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif'den acı haber

Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Metiner, tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif'den acı haber

'da 1 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Caddesi'nde uzman çavuş R.K.'nin (29) kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Savrulan Elif Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Metiner, ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olduğu öğrenilen Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Metiner, yoğun bakımda tedaviye alındı.

10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Elif Metiner, kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti. Elif Metiner'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderildi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Caddede 2 arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e, refüje atlayacağı sırada motosikletin çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle Metiner'in sürüklendiği, motosikletin de devrildiği anlar görüntülerde yer aldı.

UZMAN ÇAVUŞ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin ardından gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan motosiklet sürücüsü uzman çavuş R.K., Elif Metiner’in ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayhan Bora Kaplan davasında 3 polise soruşturma

Ayhan Bora Kaplan davasında 3 polise soruşturma

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...