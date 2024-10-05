Motosikletin sürücüsü liseli Murat'ın acı ölümü

Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Murat Kayseri'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyere çarpıp şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kayseri'nin öldüğü belirlendi.

Kayseri'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murat Kayseri'nin Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada staj yaptığı, iş yerinden motosikletiyle eve gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.