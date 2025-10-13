Motosikletin sürücüsünün acı ölümü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Müslüm Şimşek'in (23) kullandığı motosiklet, Bostancılar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.Z.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.Z. gözaltına alındı.

