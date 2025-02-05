Motosikletin üzerinde başka bir motosiklet taşıdı

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çavuş Mahallesi Karanlık Kısık Sokak'ta iki kişinin bindikleri motosikletin üzerinde ikinci bir motosiklet taşıdığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine emniyet ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.



Motosikletin sahibi ve sürücüsünün B.T. olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sürücüye çeşitli suçlardan 78 bin 98 lira idari para cezası kesildiği aktarıldı.



Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün adli işlemleri için Şile Polis Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.