Motosikletini üzerine yatarak sürdü

Sakarya D-650 Karayolu’nun Adapazarı-Karasu istikametinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını tehlikeye attı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsü aracın üzerinde yatar pozisyonda kilometrelerce seyahat etti.

Sürücünün bu tehlikeli hareketi yoğun trafikte uzun süre devam etti.

Görüntülerde sürücünün sadece dengesini değil, çevresindeki araçları da hiçe sayarak riskli şekilde ilerlediği görüldü.