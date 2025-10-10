Motosikletinin plakasını bantla değiştiren sürücü polise yakalandı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Maliye Kavşağı ışıklarında bekleyen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin plakasının sarı renk bantla okunmasını güçleştirecek şekilde kapatıldığı ve trafikte kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Söz konusu motosikleti durduran ekipler, sürücü M.A.'ya ilgili trafik kanunu ve yönetmelikleri uyarınca toplamda yaklaşık 7 bin TL para cezası kesti.