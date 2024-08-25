Motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza

Şanlıurfa'da, sosyal medya hesaplarında beğeni toplamak için motosiklet üzerinde seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren H.K.'ya para cezası uygulanıp, motosikleti de trafikten men edildi.

Motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza

'da Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana gelen olayda, H.K. isimli sürücü, seyir halindeyken motosikletin koltuğuna basarak ayağa kalktı ve uzun süre bu şekilde ilerledi.

Trafiği tehlikeye düşüren ve kendi güvenliğini riske atan sürücünün tehlikeli hareketleri, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan şikayetler ve görüntüler doğrultusunda H.K.’yi tespit ederek yakaladı.

H.K.’ya, sürücü belgesiz araç kullanmak, koruyucu başlık ve kask kullanmamak, trafiği tehlikeye düşüren şekilde araç kullanmak gibi gerekçelerle para cezası uygulandı. Ayrıca, trafikten men edildi ve şahıs hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

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