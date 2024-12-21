Motosikletiyle elektrik direğine çarptı, hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde İlker Ulema idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü İlker Ulema ağır yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan İlker Ulema, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

