Motosikletiyle kaçan sürücü tutuklandı

Tekirdağ Şarköy'de "dur'" ihtarına uymayıp, motosikletiyle kaçan T.V., polisin takibiyle yakalandı.

Gözaltına alınmamak için direnen T.V.'nin yapılan sorgusunda, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.V., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.