Motosikletiyle kaza yapıp, sosyal medyadan video ile yardım istedi

Adana'da motosikletiyle kaza yapan Atakan E, yaralı halde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

Motosikletiyle kaza yapıp, sosyal medyadan video ile yardım istedi

Kozan ilçesindeki kaza, gece saatlerinde Kozan Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yanındaki arkadaşıyla motosikletine binen Atakan E'nin, bir süre sonra kaza yaptı.

Yaralı Atakan E, cep telefonuyla çektiği videoda "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin. Biz yolda kaldık" diyerek hesabında paylaştı.

Kazada yaralanan Atakan E. ve yanındaki arkadaşı, yardıma gelen vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı.

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