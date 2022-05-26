Motosikletiyle minibüs ve otomobile çarpan genç öldü

Eskişehir'de motosikletiyle kaza yapan 24 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.



Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Ahmet Güçlü, işe giderken motosikletiyle bir otomobilin dikiz aynasına çarptı.

Savrulan motosiklet servis minibüsü ile otomobile çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet Güçlü

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Ahmet Güçlü için öğle vakti Çamlıca Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Güçlü'nün yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Güçlü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.