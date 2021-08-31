Motosikletiyle otomobilin açılan kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü

Şanlıurfa'da 18 yaşındaki Suriye uyruklu genç, motosikletiyle yolda ilerlerken trafik kazasında feci şekilde can verdi.

Kaza, Ceylanpınar ilçenin Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden sürücü aracından inmek için kapısını açtı. O sırada ilçe merkezine doğru giden Suriye uyruklu Beşşar El Assaf'ın kullandığı motosiklet, sürücünün açtığı otomobilin kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Assaf yola savrulan gence karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada Beşşar El Assaf yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Assaf, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Kazanın ardından otomobil sürücüleri, polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüler, emniyette ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



KAZA ANI KAMERADA

