Motosikletiyle otomobilin altında kalan muhabir hayatını kaybetti

Yerel bir ajansta muhabirlik yapan Hamza Yüksel (25), motosikletiyle habere giderken, M.E.'nin sürücüsü olduğu aracın altında kaldı.

Kaza, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Yaklaşık 200 metre aracın altında sürüklenen Yüksel ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.



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