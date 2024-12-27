Motosikletiyle TIR'ın altında kaldı

Reyhanlı ilçesi Canbolat Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Kurtoğlu ilaç almak için evden çıktı.

Motosikletiyle yola çıkan yaşlı adam o esnada F.Ç. idaresindeki hafriyat yüklü TIR'la çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurtoğlu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü F.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.