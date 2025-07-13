Motosikletle bariyere çarptı, hayatını kaybetti

Balıkesir'de kontrolünü kaybettiği motosikletle bariyerlere çarpan Tufan Şahin, hayatını kaybetti.

Motosikletle bariyere çarptı, hayatını kaybetti

'in Bandırma ilçesinden Çanakkale yönüne giden Tufan Şahin’in kullandığı , üst geçitteki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Şahin, çarpmanın şiddetiyle savrulup düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 25 yaşındaki Tufan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin’in cenazesi, savcılık incelmesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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