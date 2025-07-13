Motosikletle bariyere çarptı, hayatını kaybetti
Balıkesir'de kontrolünü kaybettiği motosikletle bariyerlere çarpan Tufan Şahin, hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Çanakkale yönüne giden Tufan Şahin’in kullandığı motosiklet, üst geçitteki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Şahin, çarpmanın şiddetiyle savrulup düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 25 yaşındaki Tufan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahin’in cenazesi, savcılık incelmesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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